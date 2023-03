Mega-Sena sai para uma aposta do Espírito Santo

Uma única aposta acertou o prêmio da Mega-Sena de R$ 33.139.056,49. A aposta simples foi feita pela internet na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. O sorteio do concurso foi realizado neste sábado (4), em São Paulo, e os números premiados foram 08-18-26-27-47 e 50.

A quina saiu para 75 apostas, e cada ganhador vai levar o prêmio de R$ 61.594,54. Já a quadra saiu para 5.940 apostadores, cada um vai ficar com R$ 1.111,01.

O sorteio de número 2570 arrecadou um total de R$ 80.124.021,00.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo da aposta para a escolha de seis números, entre 1 e 60, é de R$ 4,50.

O valor estimado para o próximo sorteio da Mega-Sena, previsto para a próxima quarta-feira (8), é de R$ 3 milhões.