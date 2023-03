Teto de shopping em Osasco desaba sobre praça de alimentação

Imagens que circulam nas redes sociais na tarde de hoje (8) mostram o desabamento de um teto do Osasco Plaza Shopping, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o desabamento ocorreu por volta das 14h34 de hoje (8) e até este momento não há informações sobre feridos. Oito equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local.

Segundo a Delegacia Seccional de Osasco, parte da laje do shopping, localizado entre o cinema e uma loja, desabou. Três veículos caíram sobre o piso. Segundo os policiais, ainda não há informações sobre vítimas. O local foi evacuado.

Pelas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que a laje onde funciona o estacionamento do shopping caiu sobre a praça de alimentação. Uma pessoa registrou em seu celular o momento da queda, quando começa a cair água e um pó branco do teto sobre a praça de alimentação. Pelo vídeo é possível ver que essa área foi isolada preliminarmente, mas um homem, possivelmente um segurança do shopping, é mostrado arrastando uma lixeira amarela para baixo de onde o teto começa a ceder, pouco tempo antes do teto desmoronar.

Em 1996, uma explosão provocada por um vazamento de gás na praça de alimentação desse mesmo shopping provocou a morte de 42 pessoas.

Em 2015, uma forte chuva ocorrida na cidade de Osasco provocou a queda de uma placa de gesso do teto da praça de alimentação desse mesmo shopping. Nessa ocasião, ninguém ficou ferido.