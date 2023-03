Cidade do Samba é coberta por retratos de mães de todo o país

A Cidade do Samba Joãozinho Trinta, que fica na Gamboa, região portuária do Rio de Janeiro, está sendo “envelopada” com pôsteres, colados segundo a técnica lambe-lambe, que retratam 1,7 mil mães de todo o país, entre as quais, as matriarcas das 12 escolas de samba do Grupo Especial. Elas posaram para os fotógrafos Beatriz Gimenez, cria do Morro do Pinto, e Douglas Dobby, do Morro da Providência.

A exposição Inside Out - Mãe, Um Retrato foi idealizada pela co-diretora do centro comunitário Casa Amarela Providência, a francesa Nina Soutoul, que se baseou em sua própria experiência como mãe de Zion, hoje com 2 anos e meio.



Nina diz que passou por uma depressão pós-parto durante a pandemia de covid-19 e que isso a motivou a criar um projeto para rnostrar “o trabalho invisível” das mães, que enfrentam desafios e dificuldades, muitas vezes desconhecidos pela sociedade. “Minha ideia era retratar a realidade dessas mulheres, vendo que a minha experiência, mesmo sendo desafiadora para mim, não era das piores. Foi muito importante para mim percorrer os estados do Brasil, junto com organizações de outras mulheres e mães, fotografar mães parceiras, mães quilombolas, mães pretas, mães periféricas, mães indígenas.”

A convocação das mães foi resultado de um trabalho boca a boca e de outro por meio das redes sociais. Em cada estado, foi feito um chamado focando na necessidade de retratos de mães. As mulheres interessadas organizavam, elas mesmas, as sessões de fotografia. “Foi tudo em parceria com mães e mulheres, sem nenhum outro apoio”, disse Nina.