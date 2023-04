EBC relança núcleo do RJ do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça

relançou nesta sexta-feira (31), o núcleo do Rio de Janeiro, do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça. O comitê estava com atividades paralisadas desde 2017.

O primeiro núcleo a ser reativado foi o de Brasília, em 8 de março. Também haverá um núcleo na unidade de São Paulo. Essas são as três praças que concentram o maior número de funcionários da empresa de comunicação pública, que é responsável por veículos como

O Comitê Pró-Equidade é formado por funcionários voluntários e tem a missão de propor, à empresa, ações contra as desigualdades e violências provocadas pelo preconceito e a intolerância. “Ele é fundamental para a gente começar a pensar em ter políticas internas, para promover mais as pessoas, para ouvir os funcionários”, disse a jornalista Akemi Nitahara, que integra o comitê.

Durante o lançamento do núcleo do comitê no Rio foi inaugurado, a exemplo do que ocorreu em Brasília, o Memorial das Palavras Proibidas, um mural adornado com a figura da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, onde funcionários podem escrever expressões que tiveram seu uso censurado nos veículos da

nos últimos anos.

Participaram da inauguração do mural, na sede da

no Rio de Janeiro, a viúva de Marielle, a vereadora Mônica Benício (PSOL), e a mãe da parlamentar assassinada, Marinete da Silva. “Num país que tem uma memória muito frágil, com uma democracia muito frágil, é importante a gente celebrar os nomes que de fato fazem a construção de um Estado democrático”, afirmou a vereadora.

*Com informações da TV Brasil