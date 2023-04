Hoje é Dia lembra nomes como Clara Nunes, Cazuza e Martin Luther King

Morte da professora e juíza sergipana Maria Rita Soares de Andrade (25 anos) - foi a primeira juíza federal do Brasil e também a primeira mulher a compor o Conselho Federal da OAB

Nascimento do saxofonista e flautista mineiro Raul Mascarenhas (70 anos) - fez parte do grupo de Johnny Alf, um dos grandes nomes da bossa nova

Nascimento da atriz norte-americana Bette Davis (115 anos)

Nascimento do matemático, teórico político e filósofo inglês Thomas Hobbes (435 anos) - autor de Leviatã (1651) e Do cidadão (1651)

Nascimento do político equatoriano Rafael Correa (60 anos) - foi presidente do Equador entre 2007 e 2017

Nascimento do artista plástico carioca Ivan Serpa (100 anos)

Morte do naturalista, estadista e poeta paulista José Bonifácio de Andrada e Silva (185 anos) - conhecido pelo epíteto de Patriarca da Independência por ter sido uma pessoa decisiva para a Independência do Brasil

Morte do gravador, pintor, ilustrador, matemático e teórico de arte alemão Albrecht Dürer (495 anos) - provavelmente, o mais famoso artista do Renascimento nórdico, tendo influenciado artistas do século XVI no seu país e nos Países Baixos

Nascimento do maestro e arranjador paulista Júlio Medaglia (85 anos) - fundador da Amazonas Filarmônica; dirigiu a Orquestra da Rádio de Baden-Baden e a Rádio Roquette-Pinto

Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz - comemoração instituída pela 96ª sessão da Assembleia Geral da ONU, na sua Resolução A/RES/67/296, de 18 de setembro de 2013