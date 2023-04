Paraguaio é preso com 275 mil comprimidos de ecstasy no Galeão

Agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (3), um homem de nacionalidade paraguaia que transportava 275 mil comprimidos de ecstasy, o equivalente a 15,6 quilos (kg) do entorpecente, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão). A ação foi realizada em conjunto com a Receita Federal.

O estrangeiro, de 25 anos de idade, entrou com a droga no Brasil em voo procedente de Portugal. Em nota, a Receita Federal informou que em inspeção de rotina o paraguaio teve a bagagem inspecionada no aparelho de raio-x e os agentes perceberam conteúdo suspeito. Na fiscalização detalhada, foi encontrada droga no fundo falso da mala. O teste preliminar confirmou ser substância entorpecente sintética. De acordo com a Receita Federal, a droga está avaliada em R$ 1,5 milhão.

O preso foi encaminhado à Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Galeão onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

Serão desenvolvidas investigações e diligências no âmbito da Delegacia do Aeroporto com a finalidade de identificar o destino final da droga e a quem seria entregue no Rio de Janeiro.

O paraguaio foi encaminhado a um presídio do estado, onde ficará à disposição da Justiça Federal, aguardando julgamento.