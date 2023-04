Festival Sesc premia melhores filmes nacionais e internacionais

Durante todo o mês de abril, o Sesc promove a 49ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes. Escolhidos por meio de votação do público e de críticos, os filmes que compõem a tradicional mostra de São Paulo serão uma oportunidade para os cinéfilos verem ou reverem os filmes nacionais e estrangeiros vencedores do ano. O festival começa hoje (5) e segue até o dia 26 de abril.

Os filmes que participaram da votação foram escolhidos entre 372 produções lançadas comercialmente nas salas de cinema de São Paulo em 2022. A lista dos filmes mais votados, em 11 categorias, será apresentada em uma sessão de abertura, marcada para esta quarta-feira (5), a partir das 20h, na sala do Cinesesc, na Rua Augusta, em São Paulo. Após a premiação, a lista das produções e dos artistas agraciados será disponibilizada no site do evento.

“Os festivais são um momento de concentrar e recuperar cartografias e afetos, a partir da mobilização e da interação entre públicos diversos – incluindo especialistas e aficionados. O Festival Sesc Melhores Filmes, um dos mais longevos de São Paulo, insere-se nesse contexto, ao reunir e premiar as obras e profissionais favoritos tanto da crítica quanto do público em geral, enfatizando o direito à liberdade de opinião”, disse Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, em nota.

Na abertura do festival será apresentado o filme Tinnitus, de Gregorio Graziosi, ainda inédito nos cinemas. O longa traz a história de uma ex-atleta de saltos ornamentais que sofre de um terrível zumbido no ouvido, afetando sua estabilidade física e emocional. Afastada de competições profissionais, ela decide voltar ao esporte, mas, para isso, precisa recobrar a confiança em seu corpo e enfrentar os medos.

Um dos destaques do evento será a exibição gratuita, em 35mm, do filme O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, que contará com a presença do diretor. Lançado há dez anos, o filme será apresentado no dia 10 de abril, às 20h30, e os ingressos poderão ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do Cinesesc.

Além da programação presencial, que ocorre na sala do Cinesesc, a mostra também vai apresentar programação gratuita pela plataforma Sesc Digital.

O Cinesesc oferece ainda diversas sessões com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, libras e legendagem open caption. Neste ano, algumas das sessões acessíveis são as dos filmes nacionais Marte Um, Medida Provisória, Paloma e Eduardo e Monica, além dos estrangeiros Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (o grande vencedor do Oscar deste ano), A Mulher Rei, Pantera Negra – Wakanda Forever e Avatar: O Caminho da Água.

Nesta edição, o festival vai promover uma faixa especial chamada Amor ao Cinema, onde serão apresentados cinco longas para homenagear o setor. Os filmes escolhidos para essa sessão são o clássico Cantando na Chuva e o japonês Depois da Vida, além de Rebobine Por Favor; Adeus, Dragon Inn; e o brasileiro Um Filme de Cinema.

Além dos filmes, a mostra promove encontros e atividades com realizadores e pensadores do cinema.

Alguns dos filmes têm entrada gratuita. Mais informações sobre o festival podem ser obtidas no site do Sesc.