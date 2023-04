Hoje é Dia: conscientização sobre Parkinson é destaque da semana

Morte do artista plástico pernambucano Augusto Rodrigues (30 anos)

Nascimento do compositor e radialista carioca Evaldo Rui Barbosa (110 anos) - foi chefe da discoteca da Rádio Nacional

Morte do escritor, padre e médico francês do Renascimento François Rabelais (470 anos) - ficou para a posteridade como o autor das obras-primas cômicas Pantagruel e Gargântua, que exploravam lendas populares, farsas e romances, bem escreveu obras clássicas

Chega ao fim o regime de Saddam Hussein no Iraque (20 anos)

Série de protestos e repressão conhecida como Bogotazo, na cidade de Bogotá, desencadeada com a morte do candidato à presidente da Colômbia, Jorge Eliéser Gaitán (75 anos)

Páscoa (data móvel)

Nascimento do cantor, compositor e violonista mineiro Mário de Souza Marques Filho, o Noite Ilustrada (95 anos) - em 1958, contratado pela Rádio Nacional e pela TV Paulista

Nascimento do treinador e ex-jogador de futebol paulista Roberto Carlos (50 anos) - foi campeão mundial com o Brasil na Copa do Mundo de 2002