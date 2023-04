Feira do Livro da Unesp, em São Paulo, começa nesta quarta-feira

A 5ª Feira do Livro da Unesp será iniciada nesta quarta-feira (12), em São Paulo. Ela terá formato virtual e presencial até o próximo dia 16. Estarão disponíveis livros de literatura infantil, juvenil, clássica e contemporânea, além de entretenimento, acadêmicos, profissionais e religiosos, entre outros temas.

Os livros terão no mínimo 50% de desconto sobre o valor de capa na versão presencial e 40% na virtual. A versão presencial ocorre no campus da Unesp, em São Paulo, situado na rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, ao lado da Estação Barra Funda-Palmeiras do Metrô, e a virtual no site oficial do evento.

Paralelamente à venda dos livros, as editoras participantes oferecerão uma programação cultural ao longo dos dias, tanto na versão presencial quanto na virtual. Serão encontros e palestras incluindo uma conferência de abertura na qual os pesquisadores Natalia Pasternak e Carlos Orsi debaterão os desafios da divulgação da ciência.

Cultura

O encontro Comunicação da Ciência e Combate à Desinformação: o livro e a cultura livreira como instrumentos da comunicação científica será amanhã, às 10h, com transmissão gratuita pelo canal da Editora Unesp no YouTube e por sua página no Facebook.

Na primeira vez que o evento terá uma versão presencial desde que a pandemia de covid-19 foi declarada, em março de 2020, a combinação entre os formatos presencial e virtual proporciona, no primeiro plano, toda a experiência sensorial do livro em tempo real e, no segundo, o alcance de um público leitor em todo o país.

Para conferir a programação completa, editoras participantes, listas de livros disponíveis, calendário de atividades do cardápio cultural e políticas comerciais, basta acessar o site oficial do evento.

Também é possível acompanhar as novidades do evento seguindo a Editora Unesp no Facebook e no Instagram e inscrevendo-se no canal da editora no YouTube.