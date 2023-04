Conheça o Azerbaijão, país jovem de tradição milenar

A equipe do Caminhos da Reportagem também vai mostrar a rica culinária local com a ajuda do jovem chef de cozinha Yagub Zeynalzade. Ele percorre o interior do país em uma Kombi em busca de novos ingredientes e heranças gastronômicas. Ousado, Yagub transformou um apartamento de 18 metros quadrados (m²) em restaurante, onde recebe clientes do mundo todo.

“O Projeto Apartamento é mais que um restaurante e um lar. No começo, era também uma academia culinária. E nós, ainda hoje, realizamos eventos aqui, para promover produtos especiais”, afirma o chef.

E uma curiosidade: além do futebol brasileiro, a capoeira tem muitos admiradores no Azerbaijão. Tanto é que existe uma Federação de Capoeira no país. “Capoeira não é só um esporte, é um modo de vida. A combinação de dança, música e luta me faz amar esse esporte”, diz o vice-presidente da federação, Elgiz Alizada.

