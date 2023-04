Sargento do Exército morre, no Rio, em confronto com a polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nessa terça-feira (18) uma operação para prender o sargento reformado do Exército, José Carlos Ferreira Junior, conhecido como Junior Gringo, envolvido com a milícia de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) realizaram investigação para verificar informações de inteligência relacionadas ao miliciano.

Ele foi localizado numa cobertura de luxo na praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, onde morava. Junior resistiu à abordagem e fez diversos disparos contra os agentes, que revidaram. Ele foi atingido e morreu no local.

O criminoso era um dos líderes da quadrilha que explora áreas em São João de Meriti, como venda de botijões de gás e sinal de TV a cabo. O grupo paramilitar também cobrava propina do comércio da região semanalmente. Junior era investigado também por homicídios praticados na Baixada, incluindo de um policial militar.