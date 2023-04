SP: Franco da Rocha tem 15 pontos de alagamento após fortes chuvas

Os impactos das fortes chuvas de dessa terça-feira (18) em Franco da Rocha, cidade da região metropolitana de São Paulo, ainda podem ser sentidos pela população nesta quarta-feira (19). De acordo com a prefeitura, choveu 116 milímetros (mm) nas últimas 24 horas.

Hoje a Defesa Civil Estadual registra pelo menos 15 pontos de alagamento, nas seguintes vias: Professor Carvalho Pinto, José Roberto Rosa, Francisco Pessolano, Engenheiro João Batista Garcez, Expedicionários, Ernest Steinkopff, João Victor Júnior, calçadão Amália Sestini, Basílio Fazzi, Corypheu de Azevedo Marques, Benedito Fagundes Marques, Gentil Rocha, José Alves Ferreira Filho, Avenida dos Coqueiros e Marechal Gaspar Dutra.

A prefeitura destacou que trabalha na desobstrução e limpeza das vias centrais mais afetadas.

A escola estadual Azevedo Soares, que ficou alagada, passará por uma vistoria preventiva pelo Núcleo de Obras da Diretoria de Ensino de Caieiras. “A princípio não houve danos à unidade escolar”, informou a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Conforme previsto no calendário letivo, a escola terá hoje conselho de classe.

Obras

Segundo a prefeitura, estão em andamento as obras de dois piscinões na bacia do Ribeirão Eusébio. A construção deve “amenizar o impacto das chuvas nos alagamentos no centro da cidade”. As obras estão sendo executadas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

O governo municipal informou ainda que um terceiro piscinão está em fase final de licitação e tem início de obras programado para este ano. Em fevereiro de 2022, 18 pessoas morreram em deslizamentos e desabamentos provocados por conta de fortes chuvas no município.

Caieiras

As chuvas de ontem também fizeram transbordar o Rio Juquery no município de Caieiras, também na Grande São Paulo, deixando alguns pontos de alagamento. Não há registro de desabrigados.

De acordo com a prefeitura, os locais atingidos foram: Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, na altura do km 35, que está fechada nos dois sentidos; Avenida Valdemar Gomes Marino, que se encontra bloqueada em um sentido; Rua João Dártora; Rua Santa Rita; e Rua Luiz Celso Berti.

“Os níveis da água ainda não baixaram, pois as cidades de Franco da Rocha e Francisco Morato ainda possuem alagamentos e o escoamento da água afeta diretamente Caieiras”, informou a prefeitura.

Previsão do tempo

A Defesa Civil Estadual informou que, para os próximos dias, o maior destaque fica por conta da sensação de frio na quinta-feira e na sexta-feira. Não há indicativo de chuvas fortes, apenas garoa em pontos isolados de áreas mais serranas.

Na capital paulista, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo, informou que ontem foi o dia mais chuvoso de um mês de abril em seis anos. Choveu 38,1 mm em média na cidade. Esse volume representa 60,4% da média do mês, que é de 63,1mm.

Para os próximos dias, a capital deve receber a primeira massa de ar frio e seco mais intensa do outono. Com isso, as noites e madrugadas ficam com temperaturas mais baixas.

Amanhã, o dia será ensolarado e com tempo seco, com sensação de frio, principalmente no início e no fim do dia. Os termômetros oscilam entre a mínima de 12 graus Celsius (°C) e a máxima de 21°C. Na sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, os termômetros oscilam entre 10°C e 22°C.