Concerto homenageia Tchaikovsky e abre projeto Municipal ao Meio-Dia

Construção

Prazeres comentou também a nova iniciativa do teatro, que é o Municipal ao Meio-Dia, para atrair público no horário do almoço. “É uma oportunidade para estar no Municipal e usufruir de um concerto, um ensaio, com a orquestra construindo um repertório e participando dessa construção. É muito interessante as pessoas verem um ensaio, como é elaborado esse trabalho até a gente chegar ao resultado, que vai ser a ‘performance’”, disse o maestro.

Para a presidente da Fundação Theatro Municipal, Clara Paulino, o projeto é mais um passo rumo à democratização de acesso ao equipamento, “aproximando o carioca dessa instituição centenária”.

Entre 60 e 65 músicos compõem o efetivo da OSTM. “É uma orquestra completa, com todas as famílias (de instrumentos) sendo representadas. É uma grande orquestra sinfônica, bem condizente com a forma de Tchaikovsky, no auge do romantismo, escrever, utilizando tudo que tinha a seu favor”, completou Felipe Prazeres. O pianista convidado, Alvaro Siviero, explicou que o Concerto para piano, Opus 23, em especial, pede ao solista uma entrega plena, devido ao caráter fortemente romântico da obra. “Todas as vezes que o interpreto, revigoro minha vida como músico. Espero que os presentes também saiam dessa apresentação renovados, revigorados, transformados. Essa é a finalidade da boa música".