Nos primeiros três meses deste ano, a cidade de São Paulo registrou o maior número de mortes no trânsito dos últimos sete anos. Ao todo foram 209 pessoas óbitos em decorrência de acidentes na capital paulista.

Os dados constam do banco de dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP).

O resultado é recorde para o primeiro trimestre desde 2016, quando ocorreram 233 óbitos. Em 2022, no mesmo período, 188 pessoas morreram em acidentes de trânsito na cidade.

Em todo o estado, foram 1.152 óbitos em decorrência de acidentes, contra 1.143 no primeiro trimestre do ano passado.