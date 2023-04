Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 60 milhões no sorteio de sábado

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.586 da Mega-Sena sorteadas na noite dessa quarta-feira (26), em São Paulo. O prêmio de R$ 50 milhões acumulou e o valor estimado para o próximo concurso, no sábado (29), é de R$ 60 milhões.

Os números sorteados foram: 10 – 18 – 41 – 49 – 53 – 59.

A quina registrou 76 apostas ganhadoras e vai pagar R$ 64.781 para cada uma. Já a quadra teve 6.010 vencedores que vão receber, individualmente, prêmio de R$ 1.170.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Novos preços

Os preços das apostas lotéricas ficará R$ 0,50 mais caro, a partir da próxima semana. Para a Mega-Sena, a Lotofácil, a Quina e a Lotomania, os novos preços valerão a partir de domingo (30). Para o Timemania e o Dia de Sorte, o aumento entrará em vigor na próxima quarta-feira, 3 de maio.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o reajuste será feito após mais de três anos sem elevação de valores e foi necessário para repor a inflação acumulada desde novembro de 2019, quando ocorreu o último aumento.