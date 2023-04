Capitais terão, ao menos, uma Casa da Mulher Brasileira

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério das Mulheres anunciaram nesta semana parceria para a construção de 40 Casas da Mulher Brasileira. Todas as capitais do país, além de alguns municípios do interior, vão receber pelo menos uma instituição do tipo, que concentra serviços especializados e multidisciplinares, como de saúde e judicial, para atendimento às mulheres em situação de violência.

O anúncio das cidades selecionadas será feito em evento previsto para 30 de maio na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília. A proposta da Casa é reunir diversos serviços e evitar que a mulher precise percorrer centenas de locais de assistência e sofra uma revitimização durante o processo.

“A Casa busca, assim, garantir condições de enfrentamento à violência, o empoderamento da mulher e sua autonomia econômica. É um passo definitivo do Estado para o reconhecimento do direito de as mulheres viverem sem violência”, destacou o Ministério das Mulheres.

Atualmente, o Brasil conta com sete unidades da Casa da Mulher Brasileira em funcionamento.

- Campo Grande: Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº, Jardim Imá

- Curitiba: Av. Paraná, 870 - Cabral

- Fortaleza: Rua Tabuleiro do Norte com Rua Teles de Sousa, Couto Fernandes

- São Paulo: Rua Vieira Ravasco, 26, Cambuci

- Boa Vista: Rua Uraricoera, S/N, São Vicente

- Brasília: CNM 1, Bloco I, Lote 3, Ceilândia

- São Luís: Av. Prof. Carlos Cunha 572 /Av. Euclides Figueiredo, Jaracaty