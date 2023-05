Hoje é Dia: semana celebra maternidade e Dia da Família

Morte do cantor e ator estadunidense Frank Sinatra (25 anos)

Morte do empresário carioca Octávio Guinle (55 anos) - fundador do hotel Copacabana Palace

Independência de Israel (75 anos)

Dia das Mães

Sanção do Estatuto do Torcedor pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (20 anos)

Dia Internacional da Latinidade - comemoração de países latinos, instituída por representantes de 36 países latinos, com o fim de preservar as diferentes identidades nacionais e suas comunidades lingüísticas e culturais

Dia Internacional da Família - a celebração do dia visa destacar a importância da família na estrutura do núcleo familiar e o seu relevo na base da educação infantil; reforçar a mensagem de união, amor, respeito e compreensão necessárias para o bom relacionamento de todos os elementos que compõem a família; chamar a atenção da população para a importância da família como núcleo vital da sociedade e para seus direitos e responsabilidades; sensibilizar e promover o conhecimento relacionado com as questões sociais, económicas e demográficas que afetam a família