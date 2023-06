Incêndio atinge 30 casas em Osasco

Um incêndio destruiu residências em uma comunidade de Osasco, no estado de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (7). O Corpo de Bombeiros levou cerca de uma hora para conter as chamas, que atingiram 30 casas, segundo a corporação.

Para atender ao chamado, na Rua Teotônio Vilela, altura do número 512, bairro Santa Maria, foi deslocado um efetivo com 42 homens e 14 viaturas. No local, vivem famílias de baixa renda, e uma minoria das casas é de alvenaria. Ainda de acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido.

Acolhimento

Em nota, a prefeitura de Osasco informou que, na realidade, foram 15 moradias atingidas pelo fogo e que as famílias desabrigadas serão encaminhadas a centros de acolhimento onde receberão roupas, calçados, alimentos e itens de higiene pessoal.

Acrescentou que já estruturou um projeto de urbanização para melhorar as condições da área, o que está, atualmente, na fase de licitação.