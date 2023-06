Zona sul de SP recebe evento sobre identidade e desigualdade de gênero

O Centro Cultural Grajaú, na zona sul da capital paulista, recebe na tarde deste sábado (10) a Virada da Equidade, evento gratuito que terá como tema reflexões sobre a identidade e desigualdade de gênero. Estão programadas oficinas de grafite e improvisação, rodas de conversa sobre famílias diversas, exibição de filmes, sarau de poesia e música.

A partir das 14h, será exibido o documentário O Silêncio dos Homens, seguido de duas rodas de conversa: Famílias e Educação sobre Gênero; e Papo de Boteco: o Machismo no Mundo Trans. Na área do teatro, a partir das 14h, será ministrada uma oficina de dança, seguida de espetáculo de palhaços, às 15h30. Às 17h, haverá contação de histórias, com Malego Lala.

A Virada contará ainda, a partir das 13h, com a DJ K-Mina; logo após, às 14h, será realizada a oficina de grafite, que será seguida pelo Sarau das Travas, às 15h. A música continua às 16h30, com a DJ Vodu Vic. Às 18h, Ayô Tupinambá convida Gê de Lima para sua roda de samba.

A partir das 19h20, terá vez da rapper Lyryca, com músicas sobre ancestralidade e memória nordestina. A partir das 20h, sobe no palco Ajuliacosta, revelação da cena de rap brasileira.

A Virada da Equidade ocorre no Centro Cultural Grajaú, na Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252, Parque América, na zona Sul da capital paulista.