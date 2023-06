Lula vai a Belém para anúncio oficial da COP30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca neste sábado (17), em Belém, para dar início à organização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). A cúpula do clima da ONU será realizada pela primeira vez na Amazônia, em novembro de 2025, justamente na capital paraense. O anúncio da escolha da sede brasileira ocorreu no fim de maio

Além de participar da cerimônia de anúncio oficial da realização da COP 30 em Belém, Lula participará da assinatura da ordem de serviço para início das obras em um residencial do programa Minha Casa, Minha Vida. As atividades ocorrerão a partir das 11h30, na praça Pedro Teixeira, no centro da cidade, na região Companhia Docas do Pará.

Na sexta-feira (16), Lula vai ao interior de Goiás, na cidade de Rio Verde, inaugurar o trecho final da Ferrovia Norte-Sul.

Países Amazônicos

A capital paraense também se prepara para realizar, no dia 8 de agosto, a reunião dos oito países integrantes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Participam os presidentes de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Um documento aprovado no encontro será apresentado durante a próxima Assembleia das Nações Unidas, em setembro, em Nova York (EUA).

De 5 a 7 de agosto, nos dias que antecederão a Cúpula dos Países Amazônicos, está prevista uma série de seminários, debates, exposições e manifestações culturais, com participação da sociedade civil, para a formulação de novas estratégias para a região. Essas iniciativas consistirão no que tem sido chamado de Diálogos Amazônicos. Os trabalhos estão sendo coordenados pela Secretaria-Geral da Presidência da República.

Segundo a pasta, haverá cinco sessões plenárias, que deverão gerar relatórios a serem apresentados por cinco representantes da sociedade civil aos líderes dos países amazônicos durante a cúpula. O evento ocorrerá no Hangar Centro de Convenções.