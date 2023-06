Lula manifesta solidariedade à população atingida por ciclone no Sul

Gostaria de manifestar minha solidariedade com a população que está sofrendo com as fortes chuvas e um ciclone que passou pela região. A situação é grave, hospitais, casas, escolas e equipamentos públicos inundados. Estamos atentos para dar o apoio aos governos estaduais e… https://t.co/AWY52a2kPe — Lula (@LulaOficial) June 16, 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade com a população do Sul do país afetada pelo ciclone extratropical que atingiu a região nesta quinta-feira (15). Nas redes sociais, Lula descreveu a situação como grave.

Em seu perfil no Twitter, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse que o governo federal atua neste momento em dois estados afetados pelas fortes chuvas: Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“Também estamos em contato com os governadores Jorginho Mello e Eduardo Leite prestando todo o apoio necessário neste momento.”