Governo autoriza preenchimento de 4,4 mil vagas em concursos federais

Os aspirantes a um cargo no serviço público podem começar a se preparar. O governo federal anunciou nesta sexta-feira (16) a autorização para preencher 4.436 vagas em 20 ministérios. A liberação dos postos de trabalho deve ser publicada nas próximas horas em edição extraordinária do Diário Oficial da União.

Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, as contratações deverão ter impacto de R$ 735 milhões por ano no Orçamento da União.

Confira o número de vagas por ministérios e órgãos contemplados:

•?????Ministério da Agricultura e Pecuária: 440

•?????Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): 80

•?????Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742

•?????Ministério da Educação (MEC): 220

•?????Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): 50

•?????Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes): 50

•?????Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): 100

•?????Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio): 160

•?????Ministério das Relações Exteriores (MRE): 100

•?????Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): 120

•?????Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro): 100

•?????Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT): 100

•?????Agência Nacional de Mineração (ANM): 24

•?????Ministério de Minas e Energia (MME): 30

•?????Analista de infraestrutura: 300

•?????Analista em Tecnologia da Informação: 300

•?????Auditor-Fiscal do Trabalho: 900

•?????Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): 50

•?????Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam): 50

•?????Ministério da Saúde (MS): 220

•?????Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): 300

Fonte: Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Essas não são as primeiras vagas autorizadas pelo governo. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos já havia dado sinal verde para concursos públicos em órgãos que estavam em situação crítica de funcionários. Entre os órgãos beneficiados anteriormente estão o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e os ministérios do Meio Ambiente, das Relações Exteriores e de Minas e Energia.

Existem vagas autorizadas desde 2020 cujos concursos estão em andamento, como o do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na segunda-feira (12), o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos publicou a nomeação de 1 mil técnicos do Seguro Social, aprovados no último concurso.