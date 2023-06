CCBB de SP apresenta retrospectiva inédita do cineasta Geraldo Sarno

A mostra vai exibir 26 filmes do cineasta entre longas, médias e curtas-metragens, tanto ficcionais quanto documentais. Entre eles, o seu último trabalho, o premiadíssimo Sertânia, filme que projeta a mente febril e delirante de Antão. Também será exibido Viramundo, que mostra a chegada de nordestinos à cidade de São Paulo; Casa Grande e Senzala, baseado no livro de mesmo nome de Gilberto Freyre; e Eu Carrego o Sertão Dentro de Mim, com narração baseada em texto do escritor João Guimarães Rosa.

A retrospectiva ainda inclui duas novas digitalizações de filmes que tiveram escassas exibições nas últimas décadas como Iaô e Plantar nas Estrelas.

Além da exibição dos filmes, a mostra vai realizar duas mesas de debates presenciais para refletir sobre a obra do cineasta. Outras informações sobre os filmes que serão exibidos e os dias de exibição podem ser consultados no site do CCBB.

A mostra tem curadoria de Ewerton Belico e Leonardo Amaral.