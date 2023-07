Vôlei: Brasil encerra 1ª fase da Liga das Nações feminina com vitória

Apesar da vaga assegurada e da vitória tranquila contra as tailandesas, o Brasil chegou à partida pressionado após duas derrotas consecutivas, para Canadá (3 sets a 2) e Turquia (3 a 0). A ponteira e capitã Gabi foi a protagonista brasileira em Bangkok, com 19 pontos. A seleção verde e amarela ainda teve outras três jogadoras com dez pontos ou mais: as centrais Carol (14) e Thaísa (11); e a oposta Maiara Basso (dez). A maior pontuadora do jogo foi a ponteira Moksri Chatchu-On, da Tailândia, com 21 pontos.

Quem avançar entre Brasil e China enfrenta, no dia 15, o ganhador de Polônia e Alemanha. As polonesas tiveram a melhor campanha da primeira fase, enquanto as alemãs ficaram em oitavo. Os outros jogos das quartas de final reúnem Estados Unidos (segundo) e Japão (sétimo); e Turquia (terceira) e Itália (sexta). Vice-campeãs das últimas três edições da Liga das Nações, as brasileiras buscam um título inédito.

Masculino

A partir de terça-feira (4), começa a quarta e última semana da primeira fase da Liga das Nações masculina. O Brasil jogará em Pasay, nas Filipinas. A série de quatro partidas será aberta contra a Itália, às 4h (horário de Brasília). Os brasileiros ainda enfrentam Holanda, Polônia e China. Campeã em 2021, a seleção treinada por Renan Dal Zotto está em terceiro lugar. A etapa final dos homens será em Gdansk, na Polônia, entre 19 e 23 de julho.