Brasil de Pelotas derrota Caxias em duelo gaúcho pela Série D

, o Brasil de Pelotas derrotou o Caxias por 2 a 1 na tarde deste domingo (2), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. Após 11 jogos, a equipe da casa soma 14 pontos. Embora não tenha ganhado posições (permanece em sexto), o Brasil se aproximou do Camboriú, que hoje é o quarto e último time no grupo 8 em posição para se classificar à próxima fase da Série D, com 15 pontos. O Caxias segue em segundo, com 17. Os gols que garantiram a vitória foram marcados por Mário Henrique e Da Silva, enquanto Eron descontou.

O primeiro tempo em Pelotas foi de gols e confusão. Aos 15 minutos, Mário Henrique tabelou com Rafael Costa pela esquerda e chutou forte, cruzado, para abrir o placar. Foi o quinto gol dele no campeonato. O lateral-esquerdo é o artilheiro do Xavante na competição.

Porém, aos 35 minutos, o jogador se envolveu em confusão que custou caro ao time. Após falta marcada para o Brasil de Pelotas, Mário Henrique e Dirceu, zagueiro do Caxias, trocaram farpas. Depois de vários minutos de desentendimento entre as duas equipes, dois jogadores foram expulsos: Mário Henrique e Adriel, do Caxias.

No final do primeiro tempo, os visitantes igualaram o placar. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Eron completou de cabeça e marcou o oitavo gol dele na Série D. Ele é o vice-artilheiro da competição.

No segundo tempo, outro lance capital acabou por definir o destino da partida. Aos sete minutos, Fernando Fonseca fez falta na entrada da área, recebendo o segundo cartão amarelo e sendo expulso também. Na cobrança, Wellington rolou e Da Silva encheu o pé, acertando o canto esquerdo de André Lucas para desempatar.

Com a vantagem no placar e um jogador a mais em campo, o Brasil teve chances para ampliar, mas acabou confirmando o triunfo pela diferença mínima: 2 a 1.

Restam três rodadas para a definição dos quatro classificados do grupo 8. No próximo fim de semana, o Caxias recebe o Aimoré no sábado (8), no Estádio Centenário. No dia seguinte, o Brasil será novamente o mandante diante do Novo Hamburgo, lanterna da chave.