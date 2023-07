Futebol de cegos: Brasil fatura Grand Prix da França, 3º título no ano

É CAMPEÃO! ????



O futebol de cegos do Brasil levantou a taça do Grand Prix da França no último sábado (1º), ao derrotar a Inglaterra, nos pênaltis, por 2 a 0. O título é o terceiro da seleção masculina (adulta e juvenil) nesta temporada e sinaliza que o país vai chegar com tudo na Copa do Mundo, em Birmingham (Inglaterra), em agosto. Pentacampeã mundial, a seleção vai em buscar do hexa e da classificação aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 – os três primeiros colocados asseguram vaga.

O Brasil, comandado pelo técnico Júlio César Macena, contou com jogadores da equipe Sub-23, que conquistou o Parapan de Jovens em Bogotá (Colômbia), em maio. Entre eles, Lucas Caetano e Maicon, que converteram as cobranças para o Brasil, após empate sem gols com os ingleses no tempo normal. Também entraram em campo Gean Patrick, Paulo Ryan, Alefe, Kauan, Marco Antônio, Paulo Vitor, Raynã e Samir.

"Esta conquista representa um recomeço depois da volta de uma lesão. Foi muito importante para ganhar confiança e mostrar a força do Brasil que, mesmo com um time sub-23, bateu de frente contra equipes que se preparam para disputar o Mundial", analisou o ala Lucas Caetano, de 21 anos, que retornou à seleção após 11 meses e meio se recuperando de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho.

Em maio passado, a seleção faturou de forma invicta o bicampeonato no Grand Prix Internacional, em São Paulo, competição organizada pela primeira vez no país pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês).

De olho em Paris 2024

O Brasil é o único pentacampeão paralímpico: foram ouros consecutivos desde os Jogos de Atenas (2004). A modalidade era chamada de futebol de cinco até os Jogos de Tóquio.

Apenas oito equipes disputarão a Paralimpíada, sendo que quatro delas já asseguram presença: França, Turquia, Marrocos e China.

Além da Copa do Mundo em Birmingham (Inglaterra), a outra competição classificatória a Paris 2024 será os Jogos Parapan-Americanos, em novembro, em Santiago (Chile).

Para confirmar sua vaga, o Brasil terá de ficar entre os três primeiros colocados do Mundial ou conquistar o Parapan.