Prefeitos realizam atos na França após protestos contra morte de jovem

"Reuniões de cidadãos" foram realizadas do lado de fora de prefeituras em toda a França, nesta segunda-feira (3), após uma onda de tumultos desencadeada pela morte a tiros de um adolescente de ascendência norte-africana pela polícia em uma blitz de trânsito.

A polícia fez 160 prisões durante a noite, oferecendo algum alívio ao presidente Emmanuel Macron no esforço para restabelecer a ordem, apenas alguns meses após protestos contra uma reforma previdenciária impopular e um ano antes de o país sediar a Olimpíada de 2024.

A morte de Nahel, um jovem de 17 anos com pais argelinos e marroquinos, despertou uma veia profunda de ressentimento contra a polícia nos subúrbios pobres e racialmente mistos das principais cidades francesas – conhecidos como banlieues –, onde comunidades muçulmanas de descendentes de norte-africanos, em particular, há muito tempo acusam a polícia de discriminação racial e táticas violentas.

Desde a morte do jovem na última terça-feira, os manifestantes incendiaram carros, saquearam lojas e atacaram prefeituras, escolas e propriedades estatais. Os subúrbios de Paris e Marselha, no sul, têm sido focos de conflito.

O que começou como uma revolta nos prédios principais dos banlieues se transformou em uma manifestação mais ampla de ódio e raiva contra o Estado e a violência oportunista.

A agitação, no entanto, não gerou o tipo de exame de consciência do governo sobre questões raciais que se seguiu à turbulência por incidentes semelhantes em outros países ocidentais, como os protestos do Black Lives Matter, nos Estados Unidos, ou distúrbios raciais no Reino Unido.

Em vez disso, o governo francês aponta para a falta de privilégios em bairros urbanos de baixa renda e a delinquência juvenil, reflexo da crença do Estado de que os cidadãos estão unidos sob uma única identidade francesa, independentemente de raça ou etnia.

O ministro do Interior, Gerald Darmanin, mirou as famílias que permitiram que crianças causassem estragos nas ruas, dizendo que a média dos presos era de 17 anos, com alguns de até 12 anos.

Cerca de 45 mil policiais seriam mobilizados pela quarta noite consecutiva, disse ele, na tentativa de conter os distúrbios que já viram mais de 5,6 mil carros incendiados, 1 mil propriedades privadas incendiadas ou danificadas e 250 delegacias de polícia atacadas.

Calma

A avó de Nahel disse no domingo (2) que os manifestantes estavam usando sua morte como desculpa para causar confusão: "Não queremos que eles destruam as coisas", disse ela à BFM TV.

"Nahel está morto, isso é tudo que existe."

Uma campanha de crowdfunding lançada por um polêmico grupo de extrema-direita para o policial que disparou contra o adolescente arrecadou mais de 1 milhão de euros até esta segunda-feira.

Na cidade de Persan, ao sul de Paris, onde manifestantes quebraram as janelas da prefeitura e danificaram sua fachada em um incêndio criminoso, dezenas de moradores manifestaram-se contrários à agitação: uma das diversas "reuniões de cidadãos" semelhantes em todo o país nesta segunda-feira.

"Deixe que esses malfeitores ouçam e saibam que o ódio nunca prevalecerá", disse o prefeito Valentin Ratieuville.

Alguns espectadores se envolveram em um debate acirrado sobre quem era o culpado pela agitação, revelando as divisões sobre identidade que permeiam a sociedade francesa.

"Devemos cortar tudo, bolsas de família, tudo relacionado a subsídios sociais. Vamos lá! Se eles não estão felizes, eles voltam para casa em seu país", disse um aposentado que se identificou como Alain.

"Sim, senhor, mas deixe-me dizer uma coisa. Eles podem ter origens estrangeiras, ancestrais estrangeiros, mas essas crianças são francesas", respondeu Fatma, com a cabeça coberta por um lenço islâmico.

Em meados de abril, Macron deu a si mesmo 100 dias para trazer a reconciliação e a unidade a um país dividido depois de greves e protestos às vezes violentos contra o aumento da idade de aposentadoria, que havia prometido em sua campanha eleitoral.

Macron adiou uma visita de Estado à Alemanha para lidar com a crise. Ele deveria se encontrar com os líderes do parlamento na segunda-feira e com mais de 220 prefeitos de vilas e cidades que foram afetadas pelos distúrbios na terça-feira.