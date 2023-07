Prefeitura de SP abre vagas para mães de alunos da rede municipal

A prefeitura de São Paulo abriu inscrições para mães de alunos que desejam atuar em escolas. Segundo a administração municipal, foram abertas duas mil vagas no Programa Operação Trabalho (POT) Mães Guardiãs na modalidade alimentação escolar.

As mães vão apoiar atividades escolares nas hortas mantidas pelas unidades, no acolhimento dos alunos e disseminação de uma cultura de paz e não-violência. As participantes contam com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.386 e desempenham atividades de segunda a sexta-feira, com carga horária de 30 horas semanais, seis horas por dia. A participação será por 12 meses, com possibilidade de renovação pelo mesmo período.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo, Aline Cardoso, a ação une geração de renda, capacitação profissional e fortalecimento de vínculo entre as mulheres e seus filhos. “Vamos para mais uma etapa do programa iniciado durante a crise pandêmica, que já passou por reformulações para combater a evasão escolar e agora passa a contar com uma nova modalidade voltada à alimentação dos alunos da rede escolar, trazendo novas experiências para as participantes”, disse em nota.

As interessadas precisam ter entre 18 e 59 anos de idade, morar na capital, estar desempregada há mais de quatro meses e não estar recebendo neste momento o seguro-desemprego. Outras exigências são renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa da família e ter filho matriculado na rede municipal de ensino ou pertencer à comunidade escolar.

Para participar, basta preencher o formulário disponível no site.