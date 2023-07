Líder isolado no Brasileirão, Botafogo recebe o embalado Coritiba

No Nilton Santos LOTADO, o Fogão vai com tudo pra conquistar mais uma vitória! É DIA DE FOGO! ????????? #DiaDeFogo #ÉOGloriosoMané pic.twitter.com/kdC9kE5EYg — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 30, 2023

Em pontas opostas na tabela do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Coritiba se enfrentam a partir das 16h (horário de Brasília), no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada. Além da liderança isolada, o Alvinegro está invicto jogando em casa: foram oito vitórias e apenas um gol sofrido no estádio Nilton Santos. Já o Coxa, 18º colocado, chega a campo embalado após quatro rodadas seguidas sem perder, sob comando do técnico interino Thiago Kosloski. O embate será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Bruno Mendes.

Na última rodada, o Glorioso arrancou um empate em 2 a 2 com o Santos, após estar perdendo por 2 a 0 na Vila Belmiro. O Botafogo soma 40 pontos, nove a mais que o Flamengo, atual segundo colocado da competição. Para o jogo desta tarde, com expectativa de quebra de recorde de público no Engenhão, o técnico Bruno Lage terá o retorno do meia Eduardo, já recuperado de uma lesão no ouvido, e do argentino Victor Cuesta, que cumpriu suspensão contra o Peixe. Entre os desfalques estão Luís Henrique (lesão no ombro direito) e Adryelson (por suspensão pelo terceiro cartão amarelo).

???? Lista de relacionados para o confronto diante do Botafogo. pic.twitter.com/5h0ddPbSIC — Coritiba (@Coritiba) July 29, 2023

Determinado a deixar a zona de rebaixamento (Z4), o Coxa está em curva ascendente no Brasileirão: totaliza 14 pontos, um a menos que o Goiás, em 16º lugar. Depois de rodadas consecutivas sem vencer, a sorte do Coxa virou há um mês, quando Arthur Kosloski - auxiliar técnico da seleção brasileira Sub-20 - assumiu interinamente o comando do time, após a demissão de Antônio Carlos Zargo. Desde então, foram três vitórias - a última delas sobre o Fluminense por 2 a 0 - e um empate.

O treinador terá a sua disposição dois novos reforços: os atacantes Lucas Barbosa e Maurício Garcez, que devem começar a partida no banco de reservas. Já Kaio César, em recuperção de um desconforto muscular, não foi sequer relacionado.