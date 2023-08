Hoje é Dia: veja datas, fatos e feriados de agosto de 2023

Morte do ator, roteirista, diretor, produtor, sonoplasta, contrarregra e autor de telenovelas paulista Cassiano Gabus Mendes (30 anos) - pioneiro da televisão no Brasil, primeiro diretor artístico da televisão brasileira

Nascimento do político paulista Orestes Quércia (85 anos)

Nascimento do cantor e compositor fluminense Francisco Alves (125 anos) - foi um dos mais populares cantores do Brasil na primeira metade do século XX. A qualidade de seu trabalho lhe rendeu em 1933, pelo radialista César Ladeira, a alcunha de "Rei da Voz". Contratado pela Rádio Nacional

Dia Mundial da Fotografia - comemorado para marcar a data de 19 de agosto de 1849, em que o Daguerreótipo, um invento do pesquisador francês Louis Jacques Mandé Daguerre, foi anunciado ao mundo na Academia de Ciências da França em Paris

Dia Nacional do Historiador - comemorado por brasileiros, conforme Lei No 12.130 de 17 de dezembro de 2009, em referência à data do nascimento do diplomata, político, jornalista, historiador e literato brasileiro, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo

Dia Nacional do Ciclista - Data aprovada pelo Senado Federal em referência à data da morte do ambientalista, biólogo e ciclista brasileiro, Pedro Davison, que foi atropleado por um motorista alcoolizado em Brasília em 2006

Dia Mundial da Ajuda Humanitária - comemoração instituída pela 63a Assembléia Geral da ONU na Resolução A-63-L.49 de 11 de dezembro de 2008, em tributo dos cerca de 100 prestadores humanitários de serviços que foram vitimados mortalmente em serviço por ano na primeira década do século 21, e para marcar a data do atentado de 19 de agosto de 2003 contra a sede da ONU em Bagdá no Iraque

Dia do Artista de Teatro - surgiu a partir do Decreto de Lei no 6.533, de 24 de maio de 1978, que regulamenta as profissões de artista e técnico de espetáculos de diversões - atores, diretores, sonoplastia, iluminação e figurino (40 anos)