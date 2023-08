Associação de Moradores, no Rio, reúne torcida para ver jogo do Brasil

A Associação de Moradores de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, faz nesta quarta-feira (2), uma exibição pública do jogo do Brasil pela Copa do Mundo de futebol feminino. A seleção enfrenta a Jamaica, às 7h, com a necessidade de vencer para avançar para as oitavas-de-final.

O evento é realizado pela turma da Pereira Nunes, que organiza uma tradicional festa de rua em exibições de jogos da seleção nos mundiais masculinos desde 1982.

São esperadas 80 pessoas para ver o jogo, em um telão, com um café da manhã na sede da associação.

"A gente não faz o evento com a preocupação de lotar, mas de ser uma opção para quem quer torcer. Acordar às sete da manhã pra ver um jogo, durante a semana, é difícil. Na próxima Copa, se o horário for melhor, esperamos fazer a exibição na rua. E vamos enfeitar a rua, como fazemos nos jogos da seleção masculina", disse Celso Mendes, organizador do evento.