Natação paralímpica: Brasil garante 6 pódios no Mundial, 4 com ouro

O Brasil alcançou hoje (2) a

do Mundial de natação paralímpica em Manchester (Inglaterra), ao subir seis vezes ao pódio, quatro delas com medalhas de ouro. Foi o caso do mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, que conquistou nesta quarta (2) o bicampeonato na prova dos 100 metros costas, classe S2 (limitação físico-motora) e ainda estabeleceu novo recorde das Américas - em vigor desde desde 2018 - e da competição ao completar a prova em 1min55s34. Gabrielzinho deixou para trás o chileno Alberto Abarza (2min06s42), que detinha a melhor marca do continente na prova, e pelo polonês Jacek Czech (2min07s04).

“É a prova mais difícil para mim. Mas a cada treino e competição, eu tenho aprendido mais. Era o único recorde das Américas que não era meu e cheguei com o objetivo de batê-lo. Agora, podem pesquisar recordes das Américas e todos, entre as provas que disputo, estarão com meu nome, Gabriel Araújo”, disse o nadador, de 21 anos, que faturou o primeiro ouro na prova na edição do ano passado, na Ilha da Madeira (Portugal).

Gold for Gabrielzinho ????????????????



????Gabriel Araujo grabs his first gold at #Manchester2023 by winning in the men’s 100m backstroke S2 in a time of??1:55.34



????Alberto Abarza ????????

????Jacek Czech ????????



???? LIVE: https://t.co/w24SWkJyae

???? Schedule & results: https://t.co/fh5rQnRqsV pic.twitter.com/raQf3IlK2S — #ParaSwimming #Manchester2023 (@Para_swimming) August 2, 2023

A pernambucana Carol Santiago faturou hoje (2), dia em que completa 38 anos, seu terceiro ouro no Mundial na prova dos 50m livre classe S12 (baixa visão), também com direito a quebra de recorde. Ela venceu como tempo de 26s71, superando a ucraniana Anna Stetsenko (28s01), medalha de prata, e a italiana Alessia Berra (28s38), que ficou com o bronze. Nesta edição do Mundial, Carol já arrematou ouro em duas provas: nos 100m costas e borboleta.

O OURO DE ANIVERSÁRIO CHEGOU! ????????



E quem ganha é o Brasil todinho. ???????? Carol bateu o recorde mundial na classificatória e se consagrou campeã nos 50m livre S12 agora.



Ela tá de parabéns EM TUDO! ????????#MundialDeNatação#Manchester2023 pic.twitter.com/jw7QcSJD1x — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) August 2, 2023

Outro expoente, o paulista Samuel de Oliveira, de 17 anos, assegurou o topo do pódio com vitória nos 50m borboleta, classe S5 (comprometimento físico-motor), sua prova favorita, em 31s21, o novo recorde da competição e das Américas. Caçula da delegação brasileira no Mundial, Samuca superou os chineses Jincheng Guo, prata (31s53), e Weiyi Yuan, bronze (31s58). Foi a segunda medalha do paulista nesta edição: na segunda-feira (31), ele já conquistara o bronze nos 50m livre.

“É uma sensação única. Estou muito feliz. O esforço tem valido a pena. É uma prova muito difícil, porque qualquer erro pode tirar a medalha. Confesso que não fiz um tempo que imaginava. Foi melhor do que estava planejando. Consegui, também, graças ao acompanhamento psicológico que tenho feito”, revelou o atleta.

É OURO PRO BRASIL! ????????????



Que prova, senhoras e senhores! O Samuka bateu os chineses numa prova acirrada dos 50m borboleta S5 e é o novo campeão mundial.



AH!!!!! ???????? É muita emoção! ????????#MundialDeNatação#Manchester2023 pic.twitter.com/WH1Mfut3fh — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) August 2, 2023

A quarta (2) ainda teve dobradinha de ouro e prata, respectivamente, das gêmeas paranaenses Débora e Beatriz Carneiro nos 100m borboleta da classe S14 (deficiência intelectual). Débora quebrou o recorde das Américas duas vezes: primeiros na eliminatórias, e depois na final com o tempo de 1min15s10. A irmã Beatriz (1min15s72) chegou em segundo e a australiana Paige Leonhardt (1min16s50) em terceiro.

“Eu chorei muito e vou continuar chorando. Vou chegar a Maringá [cidade natal] chorando. Foi uma alegria imensa. Esse foi meu primeiro ouro em Mundial. Tive que focar e prestar atenção para fazer o melhor tempo da minha vida”, comemorou Débora. “É uma emoção dividir o pódio com a minha irmã. Nós mentalizamos esse tempo de 1min15, escrevemos em nossos cadernos e conseguimos”, completou Beatriz.

Pódio duplo virou tradição! Só pra não perder o costume, o Brasil conquistou mais duas medalhas! ????????????????



As gêmeas da natação, Débora e Beatriz Carneiro, arrebentaram nos 100m peito neste Mundial de Natação. Um orgulho enorme! ????



Amor e orgulho em dose dupla!????#Manchester2023 pic.twitter.com/7NbHHhgLlu — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) August 2, 2023

A mineira Patrícia Santos faturou o bronze, sua primeira medalha no Mundial, nos150m medley SM4 (limitação físico-motora). Ela concluiu a prova em 3min06s30, atrás da sul-africana Kat Swanepoel (2min51s41) que ficou com o ouro, e da alemã Gina Boettcher (3min01s70), medalha de prata.

Nunca vai ser fácil conquistar uma medalha. O caminho é esse. Estou trabalhando para controlar melhor minha mente durante as provas. Um pequeno descuido pode colocar tudo a perder”, sintetizou a atleta, que foi baleada no pescoço durante um assalto a uma casa lotérica onde trabalhava como caixa e ficou tetraplégica.

E VAMOS DE BRONZE! ????



O Brasil ganhou mais uma medalha. Aqui é pódio TODO DIA! ????????????



Nos 150m medley S4, Patrícia Santos garantiu a 3ª colocação no pódio do Mundial de Natação. ???? #Manchester2023 pic.twitter.com/6VvFsZG5hV — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) August 2, 2023

O Mundial de natação paralímpica vai até o próximo domingo (6 de agosto), com

na conta do Comitê Olímpico Internacional (Paralympic Games) no YouTube. As provas no Mundial ocorrem em dois períodos: as eliminatórias são disputadas de madrugada (no horário de Brasília), e as finais no turno da tarde.

Programação dos brasileiros nesta quinta (3)



Carol Santiago



Gabriel Cristiano



Edênia Garcia (5h41)

Susana Schnarndorf (5h45)

Maiara Regina (5h45)



Samuel de Oliveira



Esthefany Rodrigues



Mariana Gesteira (6h40)

Camille Rodrigues (6h43)



Talisson Glock



Laila Suzigan



Cecília Araújo



Lídia Vieira



Bruno Becker e Gabriel Araújo