Austrália faz 2 a 0 na Dinamarca e avança às quartas da Copa Feminina

A Austrália, dona da casa, segue dando motivos para encher a torcida de esperança na Copa do Mundo de futebol feminino. Nesta segunda (7), em Sydney, as Matildas foram cirúrgicas e bateram a Dinamarca por 2 a 0, avançando para as quartas de final da competição, onde esperam por França ou Marrocos. Foord e Raso marcaram os gols da partida. De quebra, a seleção co-anfitriã (junto com a Nova Zelândia, já eliminada) ainda teve a estreia de sua principal estrela, Sam Kerr, que não havia atuado até então por conta de uma lesão na panturrilha.

Os mais de 75 mil presentes ao Estádio Austrália viram um início de jogo movimentado, com mais ações ofensivas por parte da Dinamarca. Aos 15 minutos, Pernille Harder recebeu na intermediária, avançou até a entrada da área australiana e chutou, parando na goleira Arnold.

A Austrália, no entanto, foi precisa. Se não tinha tanto a bola quanto as adversárias, sabia exatamente o que fazer com ela. Aos 28, ao recuperar a posse ainda no campo de defesa, viu Fowler acertar esticada perfeita para Foord. A camisa 9 australiana correu para chegar e finalizar por entre as pernas de Christensen para abrir o placar.

No segundo tempo, o panorama se manteve, com a Dinamarca, obrigada a marcar para ter chances de avançar, ocupando mais os espaços no campo de ataque. O desenrolar dos acontecimentos, no entanto, foi igual ao da primeira etapa.

Aos 25, em nova jogada construída ainda em seu campo de defesa após bola recuperada, Fowler encontrou Cooney-Cross pela esquerda, recebeu de volta e então conseguiu passe milimétrico no meio da defesa dinamarquesa para achar Van Egmond na pequena área. Como estava de costas para o gol, a atacante teve calma para ajeitar para Raso, que chegou batendo de primeira, rasteiro e cruzado, para anotar o segundo.

A vantagem relativamente confortável no placar foi acompanhada de nova emoção para a torcida da casa. Aos 34, a craque do time, Sam Kerr, enfim pôde estrear na Copa. Lesionada na panturrilha pouco antes do começo da competição, ela ficou de fora de toda a primeira fase e substituiu Raso, autora do segundo gol.

Kerr teve boa chance de marcar ao receber pela direita e chutar por cima do gol. Harder, pelo lado dinamarquês, também teve oportunidade para diminuir, mas o chute com a esquerda saiu sem direção.

Sem maiores sustos, as Matildas confirmaram o triunfo por 2 a 0 e a classificação pela terceira vez na história às quartas, etapa mais avançada que o país já alcançou em uma edição de Copa. Com boas atuações nos últimos dois jogos (bateu o Canadá por 4 a 0 no encerramento da fase de grupos, eliminando as atuais campeãs olímpicas), a força da torcida e o retorno de sua principal jogadora, a Austrália chega com expectativa de fazer o inédito.

França e Marrocos duelam nesta terça (8), em Adelaide, pelo direito de enfrentar a Austrália nas quartas. O confronto da próxima fase está marcado para sábado (12), em Brisbane.