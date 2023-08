Definidas datas e horários das quartas da Libertadores e Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu nesta sexta-feira (11) as datas e horários dos jogos de ida e volta das quartas de final das Copas Libertadores e Sul-Americana, principais torneios continentais. Os jogos de ida das quartas de ambas as competições continentais ocorrerão de 22 a 25 de agosto, e os confrontos da volta serão na semana seguinte, de 29 a 31 de agosto.

Fluminense, Internacional e Palmeiras seguem firmes na busca do título da Libertadores, junto com Bolívar (Bolívia), Deportivo Pereira (Colômbia), Boca Junior e Racing - ambos da Argentina, e Olimpia (Paraguai) Os times que avançarem às semifinais receberão premiação de US$ 2,3 milhões (o equivalente a R$ 11,3 milhões) concedida pela Conmebol.

No caso da Copa Sul-Americana, o Brasil quebrou o recorde de times nas quartas, com cinco clubes na disputa: América-MG, Botafogo, Corinthians, Fortaleza e São Paulo. Os outros times nesta fase são os argentinos Estudiantes e Defensa y Justicia, e o equatoriano LDU. Apenas o confronto de volta entre Fortaleza e América-MG segue com o local ainda “a confirmar”. Inicialmente a Conmebol mencionou na tabela a Arena Castelão, mas o estádio ainda passará por uma vistoria para avaliação do gramado.

As equipes que se classificarem às semifinais serão contempladas com premiação de US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões).