Flamengo e São Paulo duelam no Brasileiro, pensando na Copa do Brasil

HOJE TEM MENGÃO NO BRASILEIRÃO!



Às 18h30, o Mais Querido enfrenta o São Paulo, no Maracanã! Vamos com tudo em busca dos três pontos! #FLAxSAO #VamosFlamengo

O Flamengo encara o São Paulo no Maracanã neste domingo (13) pelo Campeonato Brasileiro, três dias após ter sido eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores. Já o Tricolor paulista, chega a campo motivado, após avançar às quartas da Sul-Americana na última quinta-feira (17). Além das realidades distintas, ambos os clubes vivem a expectativa das semifinais da Copa do Brasil na próxima quarta (16), O confronto de hoje é válido pela 19ª rodada, que encerra o primeiro turno do Brasileirão. A partida, às 18h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva, reportagem de Rodrigo Campos e plantão de notícias com Bruno Mendes.

Entre os primeiros colocados na tabela, o Rubro-Negro soma 31 pontos, 13 a menos que o líder Botafogo. Além da derrota para o Olimpia (Paraguai) no torneio continental, por 3 a 1, o time carioca também tropeçou na última rodada do Brasileiro, quando perdeu para o Cuiabá por 3 a 0. Na quarta (16), o Fla volta ao Maracanã para decidir contra o Grêmo a vaga na final da Copa do Brasil - a equipe venceu o jogo de ida por 2 a 0.

O técnico argentino Jorge Sampaoli só anunciará a lista de relacionados algumas horas antes da partida. A expectativa é de que o treinador poupe Filipe Luís e Everton Ribeiro e acione Ayrton Lucas e Victor Hugo, respectivamente.

Concluímos nossa preparação para fechar o primeiro turno do @Brasileirao!



Flamengo

13/08 (domingo)

18h30

Maracanã #VamosSãoPaulo

O São Paulo, comandado pelo técnico Dorival Júnior, deve jogar hoje com um time misto, pois na próxima quarta (16) precisa bater o Corinthians por dois gols de diferença para avançar à final da Copa do Brasil. A novidade hoje pode ser a estreia do novo reforço, o meia-colombiano James Rodriguez, ex-Olympiacos (Grécia).

O Tricolor está no meio da tabela do Brasileirão, com 26 pontos, e não vence há três jogos. No último deles, perdeu no Morumbi para o Atlético-MG por 2 a 0.