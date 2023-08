Chumbinho se classifica ao WSL Finals e garante 2ª vaga em Paris 2024

O surfista carioca João Chianca, também conhecido como Chumbinho, assegurou a segunda vaga do Brasil na Olimpíada de Paris 2024 – a outra já fora conquistada pelo paulista Filipe Toledo e também se classificou para a WSL Finals, a decisão do título de 2023 da Liga Mundial de Surfe. A definição de ambas as vagas ocorreu na noite de quarta-feira (16) com o fim da etapa regular de Teahupo’o (Taiti), a última do circuito mundial de surfe. Apesar de ter caído na repescagem na etapa do Taiti, o surfista somou pontos suficientes para seguir na luta pelo título de 2023 no WSL Finals e ainda arrematou a vaga olímpica.

Ao final das 10 etapas regulares do circuito, Chumbinho ficou em quarto lugar no ranking mundial, com 43,950 pontos. O compatriota Filipinho, lidera a lista com 58,300. Apenas os cinco primeiros colocados disputarão o título mundial de 2023. O norte-americano Griffin Colapinto (2º), e os australianos Ethan Ewing (3º) e Jack Robinson (5º) completam o seleto grupo de finalistas.

PARTIU PARIS 2024 ????????@joao_chumbinho conquista mais uma vaga para o surf brasileiro nos Jogos Olímpicos Paris 2024 ????????



Com os resultados na etapa de Teahupo’o, no Taiti ????????, Chumbinho avança para as finais e fica com a segunda vaga olímpica do país! ????



Quem também sonhava em avançar às duas competições era Gabriel Medina, mas precisava vencer a etapa do Taiti, o que não ocorreu. O tricampeão mundial chegou à final, mas foi superado pelo australiano Jack Robinson, que conquistou o título em Teahupo’o.

Em sexto lugar no ranking mundial, Medina está fora do WSL Finals, que reúne apenas os cinco mais bem colocados na temporada. No entanto, ele pode seguir sonhando com Paris se vencer o ISA Games – mundial da Associação Internacional de Surfe - Porto Rico, no ano que vem. Neste caso, o país terá direito a uma terceira vaga do surfe nos Jogos e caberá ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) escolher qual atleta representará o país.

O WSL Finals está programado para o período de 8 a 16 de setembro, na praia de Lower Trestles, na cidade californiana de San Clemente (Estados Unidos).