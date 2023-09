Após depor, Wassef diz que é vítima de perseguição

O advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef (foto), deixou a superintendência da Polícia Federal (PF), em São Paulo, por volta das 15h de hoje (31). Ele foi intimado a depor no âmbito do inquérito que investiga as suspeitas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria tentado se apropriar indevidamente de joias que recebeu de presente de autoridades sauditas.

Na saída, o advogado disse a jornalistas que não poderia se manifestar sobre o inquérito, que é sigiloso, mas afirmou que estava sendo vítima de uma “perseguição”.

“Não posso me manifestar. O inquérito tramita em segredo de justiça e eu respeito a Polícia Federal e o Poder Judiciário”, sintetizou.

“Nunca antes eu soube, nunca participei e não tenho a ver com essa história. Só posso, neste momento, dizer que estou sendo perseguido por alguns jornalistas que não agem com o compromisso com a verdade e vem propagando fake news [notícias falsas] em série para assassinar a imagem e a reputação de inocentes. É uma covardia. Isso não se faz”, acrescentou.

Acusações infundadas

Ele salientou que se trata de “uma campanha de mentiras, de acusações infundadas e de ilações de coisas que não existem. Vou resgatar a honra e a imagem do meu nome. Jamais pratiquei qualquer irregularidade ou ilícito em minha vida”, completou o advogado.

Questionado por repórteres se teria orientado o ex-presidente Bolsonaro a se manter em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal hoje, Wassef disse que não poderia se manifestar sobre o assunto.

“Não me manifesto sobre o que falo a meus clientes. O que quero dizer é que, após sofrer uma campanha de fake news, o presidente Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro vieram em minha defesa e deixaram claro a verdade de que sou leal, competente e nunca traio ninguém e nenhum cliente”, explicou.

Depoimentos

O ex-presidente Bolsonaro; a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro; o ex-secretário especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência, Fabio Wajngarten; o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid; o pai de Mauro Cid, o general César Lourena Cid; o advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, e os ex-assessores da Presidência, Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, foram todos intimados a prestar depoimento hoje à Polícia Federal.

Wassef, no entanto, foi o único dos oito depoentes a prestar depoimento por videoconferência, a partir de São Paulo. Os demais foram ouvidos em Brasília.

Por cerca de 10 minutos, Wassef conversou com jornalistas ao deixar o prédio da Polícia Federal e aproveitou para criticar a cobertura feita pela imprensa sobre o caso. Ele também evitou responder perguntas de repórteres, preferindo falar sobre assuntos que não diziam respeito ao inquérito policial.

“Quero aproveitar o espaço com a imprensa para falar de uma pauta que não tem a ver com essa. A população da cidade de São Paulo está sendo executada. No bairro do Itaim Bibi, há dois dias atrás, uma família em um carro foi assaltada por marginais que andam de moto”, disse ele, até ser interrompido pela imprensa.

Wassef chegou à PF por volta das 11h. Mais cedo, ele já havia dado entrevista a jornalistas e negou ter mudado suas versões sobre as joias. “Eu jamais mudei de versão, jamais voltei atrás”, assegurou.

“Começaram a fazer uma campanha midiática tentando me transformar em uma pessoa que fala uma coisa e muda. Mentira. Frederick Wassef só falou uma história, ela é mantida até hoje”, finalizou.