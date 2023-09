Prorrogadas inscrições para o Festival de Música da Rádio Nacional

O 14º Festival de Música Rádio Nacional ampliou o período de inscrições. O novo prazo para os interessados cadastrarem suas obras originais vai até 15 de setembro. Cada artista poderá concorrer gratuitamente com até duas obras, com letras ou músicas instrumentais.

Clique aqui para preencher o formulário de inscrição.

O festival tem o objetivo de revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas e abrir espaço na programação da emissora pública para cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores. A iniciativa busca valorizar a produção de artistas dos estados que integram a rede da

.

A edição deste ano contempla Distrito Federal, região do Entorno do DF, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão e Pernambuco. As inscrições dessas regiões deverão ser feitas exclusivamente pela internet.

As gravações devem ter identificação com o perfil musical da emissora e as letras precisam ser obrigatoriamente em português.

Os inscritos podem anexar os arquivos das músicas e dos documentos por upload, diretamente na ficha de inscrição na internet. É importante que os candidatos leiam atentamente os regulamentos e, no caso de problemas relacionados às inscrições, dúvidas e informações complementares, o contato com a Coordenação do Festival deve ser feito pelo e-mail: [email protected].

Rádio Nacional Alto Solimões

A iniciativa abrange também o trabalho de artistas de Tabatinga, no Amazonas, e da Tríplice Fronteira. As gravações devem ter identificação com o perfil musical da

. As obras dessa seleção podem estar em português, espanhol ou em línguas indígenas. No caso dos candidatos da Amazônia, as inscrições ocorrem pela internet, correio ou por meio da entrega do material diretamente na rádio.

Cada concorrente - compositor, intérprete, grupo vocal, instrumentista-solista ou grupo instrumental - só poderá ter uma música entre as obras selecionadas para a segunda fase.

Clique aqui para acessar o regulamento do Festival na Rádio Nacional em rede.

Clique aqui para acessar o regulamento do Festival na Rádio Nacional do Alto Solimões.

Categorias

O Festival de Música Rádio Nacional tem sete categorias de premiação para os vencedores. Os melhores concorrentes da rede disputam o reconhecimento nas categorias Música com Letra, Música Instrumental, Intérprete Vocal, Intérprete Instrumental, Letra, Arranjo e Mais Votada pela Internet.

As sete categorias de reconhecimento pleiteadas pelos participantes da seleção da

são: Música em Português, Música Indígena, Música em Espanhol, Intérprete, Letra, Mais Votada pela Internet e Torcida Mais Animada.

Direitos autorais

Todos os autores e intérpretes participantes do Festival de Música Rádio Nacional autorizam a divulgação, edição, transmissão, retransmissão de imagens e sons de suas obras nos veículos da

, gestora da

.

As produções podem ser utilizadas ainda em sites e em outras emissoras de rádio da

e da Rede Pública de Rádios, bem como na programação da

. A autorização ainda contempla respectivas inclusões do conteúdo em quaisquer CD’s do Festival a serem lançados.

As obras também ficam autorizadas para emprego em mídia ou peças de divulgação vinculadas ao festival e em perfis da

e demais veículos da

em plataformas de streaming de áudio e de vídeo.

12/07 a 15/09 - Período de inscrição

18/09 - Divulgação de até 50 músicas classificadas para a semifinal

18/09 a 31/10 - Período de veiculação na emissora e votação popular (internet)

06/11 - Divulgação das 12 músicas finalistas

06/11 a 17/11 - Período de veiculação na emissora e votação popular (internet)

18/11 - Show da Final do Festival em Brasília

12/07 a 15/09 - Período de inscrição

01/10 - Divulgação das 12 músicas classificadas para a semifinal

01/10 a 14/12 - Período de veiculação na emissora e votação popular (internet)

15/12 - Show da Final do Festival em Tabatinga