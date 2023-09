Após transplante de coração, Faustão agradece à família de doador

Em gravação divulgada nesta quinta-feira (31) em suas redes sociais, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, submetido a um transplante de coração, agradeceu a família do doador e se emocionou ao falar sobre o assunto.

“Que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Para vocês terem uma ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Dei sorte também nessa fila. [Quero] fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo”, disse o apresentador.

Ele acrescentou ser “eternamente grato” a esse pai. “Eu fico emocionado, porque ele me deixou a chance de viver de novo.”

Faustão recebeu o coração de Fábio Cordeiro da Silva, que morreu no último sábado (26) vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). No domingo (27), Faustão foi submetido ao transplante.

Na mensagem, Faustão também agradeceu às pessoas que têm rezado e torcido por sua recuperação. “Estou com a voz ainda assim porque fui intubado, mas está recuperando. Já estou andando no terceiro dia depois que fui operado. Não sinto nada, nenhuma dor, estou completamente recuperado”, disse ele.

O último boletim médico do Hospital Albert Einstein, onde Faustão está internado, informou que o apresentador está com a função cardíaca normalizada e estável e que o dreno e alguns cateteres já foram retirados. O comunicado, divulgado na noite de ontem (30), diz ainda que ele segue evoluindo dentro do esperado e que iniciou a fisioterapia.