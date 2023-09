Rio: após acidente com Kayky Brito, velocidade de vias será revisada

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nesta segunda-feira (4) a revisão da velocidade de vias na cidade, após o atropelamento do ator Kayky Brito. Ele foi atropelado na madrugada deste sábado (2), na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. O artista estava em um quiosque na orla, na altura do posto 4, com um grupo de amigos, quando atravessou a pista para ir ao seu carro, do outro lado da via. Quando retornava, foi atropelado por um motorista de aplicativo, que seguia do Recreio dos Bandeirantes para a Barra, levando passageiros.

“O atropelamento do ator Kayky Brito mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Imaginar que nossa orla - um lugar de contemplação, lazer e paz - tem velocidade máxima de 70km é um absurdo. Independentemente de responsabilidades no caso em questão, não é admissível manter isso. Já determinei que a CET-Rio me apresente ainda essa semana uma mudança no limite da orla do Rio. E vamos avançar com essas mudanças em outras vias da cidade!”, escreveu o prefeito na rede social X, antigo Twitter.

Na capital fluminense, foram registrados entre 1º de janeiro de 2023 e 3 de setembro, 1.956 atropelamentos por automóvel e 848 por moto, segundo o Corpo de Bombeiros. Na zona sul, ocorreram 250 atropelamentos, na zona norte, 874 e na zona oeste, 761.