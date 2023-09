Elizeta Ramos é eleita vice-presidente do Conselho Superior do MPF

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) elegeu, nesta terça-feira (5), a subprocuradora-geral da República Elizeta Ramos como vice-presidente do órgão. A escolha foi decidida por aclamação durante a 7ª Sessão Ordinária do órgão. O mandato tem duração de um ano e é permitida a recondução.

Elizeta coordena a Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional, tendo atuado, ainda, como corregedora-geral, procuradora eleitoral substituta, integrante da Câmara Criminal e coordenadora da Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em Geral.

De acordo com o MPF, a eleição para a vice-presidência do Conselho Superior é feita na primeira sessão ordinária depois da posse de conselheiros eleitos. Uma das atribuições do titular do posto é assumir interinamente a chefia da Procuradoria-Geral da República em caso de vacância.