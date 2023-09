PRF e MP resgatam internos em comunidade terapêutica no RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) encontraram dezenas de pessoas em situação de vulnerabilidade, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma comunidade terapêutica, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. O caso ocorreu nessa quarta-feira (6).

As equipes constaram no local, no bairro Santa Cândida, que havia mais de 60 internos. Alguns pacientes estavam privados de liberdade, sendo mantidos na comunidade sem consentimento próprio. Durante a diligência, foi informado que haveria outro local com mais pessoas internadas, no mesmo bairro, onde foram encontradas mais de 40 pessoas na mesma situação. Um dos pacientes era foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Sete pessoas que estavam trabalhando nas clínicas, entre elas o proprietário, foram conduzidas para a delegacia. O interno com mandado de prisão também foi levado. Todos os pacientes foram identificados e uma equipe de assistência social da prefeitura de Itaguaí viabilizou o contato com os familiares.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.