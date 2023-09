Hoje é Dia: Prevenção ao Suicídio e Democracia são destaques da semana

Nascimento da atriz e dubladora paulista Selma Lopes (95 anos)

Morte do cineasta fluminense Joaquim Pedro de Andrade (35 anos)

Lançamento do jornal "Gazeta do Rio de Janeiro" (215 anos) - a primeira publicação impressa no Brasil, nas máquinas da Imprensa Régia, no Rio de Janeiro

Primeira apresentação da ópera "Benevuto Cellini", de Hector Berlioz, em Paris (185 anos)

Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio - comemoração por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio em parceria com a Organização Mundial da Saúde, que conta com o apoio de organizações de prevenção ao comportamento suicida em todo o mundo