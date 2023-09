Jogos da Juventude: RS sobe e SP mantém ponta do quadro de medalhas

A segunda fase dos Jogos da Juventude, que ocorrem em Ribeirão Preto (SP), chegou ao fim no domingo (10), com as finais do vôlei de quadra, vencidas por Rio de Janeiro (masculino) e Santa Catarina (feminino). Outras quatro modalidades foram disputadas desde quarta-feira passada (6): tênis de mesa, triatlo, judô e ginástica artística. As duas últimas foram determinantes para o salto do Rio Grande do Sul no quadro de medalhas, que segue com São Paulo no topo.

O evento segue até sábado (16), com transmissão ao vivo pela

(confira, no fim do texto, a programação da semana). Serão sete modalidades em disputa. Seis iniciam nesta terça-feira (12): esgrima, tiro com arco, vôlei de praia, natação, handebol e basquete. As provas de águas abertas começam na sexta-feira (15).

No primeiro terço dos Jogos, que teve seis esportes disputados (atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, taekwondo e wrestling), a delegação gaúcha havia ganhado apenas um ouro. No segundo, foram 12, sendo cinco no judô e sete na ginástica artística - quatro com participação de Nicole Bello, principal nome da modalidade entre as meninas.

Os sul-rio-grandenses pularam para quarto lugar no quadro de medalhas, com os mesmos 13 ouros do Paraná, que fica à frente por ter mais pratas (11 a seis). O Rio de Janeiro, que encerrou a primeira etapa dos Jogos dividindo a segunda colocação com os paranaenses, isolou-se na vice-liderança, com 15 láureas douradas.

A ponta da lista segue com São Paulo. Os donos da casa, inclusive, aumentaram a vantagem para o segundo lugar. Se no primeiro terço do evento os paulistas estavam cinco ouros à frente do Rio (16 a nove), agora a diferença é de dez láureas douradas (25 a 15). A delegação anfitriã é, também, a que mais medalhas conquistou no total: 65.

Assim como no Rio Grande do Sul, o destaque de São Paulo veio da ginástica artística, com Pedro Silvestre. O jovem conquistou seis medalhas, quatro de ouro (barra fixa, argolas, barras paralelas e salto). Ele ainda foi prata por equipes e bronze no individual geral. A publicação do perfil dos Jogos da Juventude no Instagram sobre os resultados do garoto recebeu comentários de estrelas da modalidade, como Francisco Barreto, multimedalhista nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru; e o campeão mundial Arthur Nory.

"Eu gostei muito dessa competição, porque consegui me concentrar bem mais para fazer os aparelhos. Vim com a expectativa de ganhar medalhas em todas as provas que disputaria, então deu certo", celebrou Pedro, em depoimento ao site do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Transmissões da TV Brasil

Terça-feira (12)

9h - natação

Quarta-feira (13)

9h - natação

Quinta-feira (14)

9h - natação

16h - finais do vôlei de praia

Sábado (16)

11h - finais do handebol