Colégio de Santa Catarina conquista dois prêmios internacionais pelo Google

O Colégio Dehon em Santa Catarina conquistou dois prêmios internacionais outorgados pelo Google. O anúncio foi feito na manhã do dia 29 de agosto, em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. O troféu dos reconhecimentos do Colégio Dehon foi enviado pela tecnologia de realidade aumentada. O Dehon, que comemorou 76 anos de fundação no dia 12 de agosto, é a única escola do mundo a receber as premiações.

PRÊMIO GOOGLE CLOUD CUSTOMER AWARDS 2023



Um dos destaques é o Prêmio de Impacto Social (Social Impact Awards For 2023’s). Isso significa dizer que o Google avalia como extremamente relevante o programa de inclusão social promovido pelo Colégio Dehon nas práticas de ensino/aprendizagem e novas tecnologias como suporte pedagógico no ambiente escolar.



O segundo prêmio é pela aplicação de tecnologias na educação em parceria com o próprio Google (Google Cloud Customer Awards 2023’s). O destaque foi obtido a partir da implantação daSala Tech, um equipamento que garante o suporte das metodologias de ensino/aprendizagem com base em ferramentas tecnológicas. O projeto foi iniciado no Dehon há 18 meses e inclui ainda a certificação de professores e auxiliares de ensino. Para o diretor do Colégio, professor José Matiolla, “o reconhecimento mundial das práticas pedagógicas do Colégio Dehon têm um significado muito importante para todos nós que atuamos diariamente na educação das crianças e jovens. Recebemos esta distinção com muita alegria”, comemora.



ODehon é o único colégio no mundoa receber estas premiações neste ano de 2023. A escola mantida pela Fundação InoversaSul tem recebido investimentos e tem se destacado na aplicação das tecnologias aos processos pedagógicos. O Dehon é uma escola inclusiva, que garante a presença de mais de 420 estudantes com bolsas parciais ou de 100% nos bancos escolares, a cada ano, por meio da aplicação de recursos da própria instituição com fomento do Governo Federal, conhecida por Bolsa Cebas.



Para o professor Valter Alves Schmitz Neto, presidente da Fundação InoversaSul, “é extraordinário que possamos celebrar esta conquista entre marcas globais, que, em parceria com o Google, são exemplos de inovação e transformação no mundo. Estamos muito satisfeitos e orgulhosos com este time da Fundação InoversaSul, que inclui o Colégio Dehon, que se dedica a promover transformações todos os dias”, comemora.



A Fundação é mantenedora também da UniTVSC, do portal de notícias de mesmo nome e de uma área especializada em projetos e serviços.