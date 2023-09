Festa do Disco estreia na programação da Rádio Nacional

A Rádio Nacional apresenta uma nova atração semanal a partir deste domingo (17), às 20h, com a estreia do programa Festa do Disco, dedicado a celebrar o melhor da produção fonográfica brasileira. O lançamento é resultado do pitching de produção interna realizado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que teve 238 projetos de novos conteúdos inscritos por empregados de diversas áreas. Festa do Disco é o primeiro fruto deste esforço a entrar no ar.

Produzido e apresentado pela jornalista Cibele Tenório, o programa aborda um disco brasileiro emblemático a cada edição. Com uma hora de duração, os episódios combinam o repertório do álbum com entrevistas sobre os bastidores e o processo criativo das obras. Festa do Disco tem sonoplastia de Messias Melo.

"Nem sempre o ouvinte de rádio tem a chance de se aprofundar em um álbum ou refletir sobre sua proposta, sobre o conceito pensado pelo artista ou pelo produtor musical para aquela obra. Alguns podcasts musicais até discutem o álbum, mas quase sempre sem a chance de audição das faixas do disco na íntegra. Na Rádio Nacional, que é notadamente conhecida pela qualidade da sua programação musical e pela valorização da música popular brasileira, temos o espaço pra unir esses caminhos", conta Cibele.

Durante a atração, artistas, produtores e pesquisadores musicais discutem grandes projetos da cena musical brasileira. A conversa intercalada pelas faixas do disco proporciona ao ouvinte tanto a audição das obras quanto o acesso a informações, curiosidades e análises sobre produções marcantes na discografia nacional. A ideia é valorizar, também, a pluralidade de gêneros musicais e de sotaques do país.

A primeira temporada de Festa do Disco reúne 13 programas que destacam álbuns nacionais aclamados. A curadoria inclui clássicos atemporais como "Pérola Negra", de Luiz Melodia, sucesso que comemora cinco décadas em 2023, até produções recentes como "No Tempo da Intolerância", disco póstumo de Elza Soares, lançado um ano após a morte da cantora em 2022.

Primeiro programa

Na edição de estreia, Cibele Tenório bate um papo com o historiador e pesquisador musical Lellison de Abreu Souza sobre os 45 anos do álbum "Axé - Gente Boa Do Samba", do cantor e compositor Antônio Candeia Filho, mais conhecido como Candeia (1935-1978).

Considerado um dos discos mais relevantes da história do gênero, o projeto foi o quinto e último álbum do sambista, que faleceu poucos dias antes do seu lançamento. O programa sobre a obra de Candeia conta, ainda, com a participação da cantora e compositora Teresa Cristina.

Serviço

Festa do Disco – estreia – domingo, dia 17/9, às 20h, na Rádio Nacional

