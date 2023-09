Criminosos lançam explosivo contra ônibus e ferem três no Rio

Três pessoas ficaram feridas depois que criminosos lançaram um artefato explosivo de fabricação caseira em um ônibus, na Avenida Brasil, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu na noite de quarta-feira (27), na altura da comunidade Joana D’Arc, em Costa Barros.

As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, duas apresentam quadro estável e uma já recebeu alta hospitalar.

A polícia informou que o policiamento está reforçado na região onde ocorreu o crime.

Por meio de nota, o sindicato das empresas de ônibus da cidade Rioônibus lamentou o crime e responsabilizou o estado por falta de ação:

“O setor que sofria com ônibus incendiados por criminosos, agora é alvo de granada. Passageiros e rodoviários perderam o direito de ir e vir na cidade do Rio de Janeiro. Diariamente, a inação do Estado sobre questões de Segurança Pública é escancarada por episódios de violência extrema. O crime e o medo, infelizmente, viraram rotina, assim como as vítimas têm virado estatística. O Rio Ônibus lamenta profundamente o ocorrido e reforça o apelo para que as autoridades competentes tomem as devidas providências com urgência.”

Ampliada às 8h20 para inclusão da nota do Rioônibus