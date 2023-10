Festival do Livro propõe reflexão sobre Brasil do presente e do futuro

O 2º Festival do Livro do Rio de Janeiro (FLIV-Rio), que será realizado nesta semana, propõe uma reflexão sobre o Brasil atual e o do futuro. O evento é promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações (Sinttel-Rio) e pelo Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro (Sinpro-Rio) e começa na próxima quinta-feira (5), na sede do Sinttel-Rio, zona norte da capital fluminense. O festival funcionará das 9h às 19h e tem entrada gratuita. A programação completa do evento, que vai até sábado (7), pode ser acessada aqui

“Além de ser um festival de leitura, o FLIV-Rio é uma discussão sobre temas da sociedade brasileira e que busca iluminar as mentes, não só pelo livro e pela leitura, mas também pelo debate sobre a realidade brasileira, buscando uma transformação para melhor, para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Esse é o nosso diferencial”, disse à

o idealizador do evento e atual diretor tesoureiro do Sinttel, Francisco Izidoro.

O FLIV-Rio destaca a produção literária, política e cultural, priorizando a chamada literatura de resistência e promovendo títulos e autores que se coloquem em defesa da democracia. Durante o festival, livros de mais de 40 editoras estarão à venda com 30% de desconto.

Justiça social

A ideia é levar ao público a oportunidade de alcançarem livros diversos sobre a temática da democracia, da justiça social. “Enfim, temas progressistas, democráticos, a luta antirracista. Todos os temas importantes hoje para o progresso da sociedade, nós vamos ter disponíveis, tanto nos lançamentos de novos livros, como nos debates. A ideia é essa”, reforçou Izidoro. Esses são temas que precisam ser aprofundados e que vão ajudar em uma transformação do Brasil para melhor, avaliou.

Entre as mesas de debate, que ocorrerão no auditório do Sinttel-Rio, serão analisados também os dez primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Será uma média de três mesas realizadas por dia. Outros temas de destaque incluem controle das plataformas digitais, identidade e classe social, adoecimento mental de docentes, o chamado precariado, os 80 anos da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), educação infantil e futuro do bolsonarismo.

Estão previstas ainda apresentações rápidas de autores sobre suas novas obras, além de sessões de autógrafos e bate-papo com os compradores. “Mais do que uma honra, é um dever cidadão manter um espaço aberto para que se possa debater o Brasil de ontem, de hoje e para o futuro”, acentuou Francisco Izidoro. Para as crianças, haverá, no sábado pela manhã, contação de histórias sobre o jongo.

A primeira edição do FLIV-Rio ocorreu antes das eleições do ano passado, em um momento que havia ameaças ao Estado democrático de direito. O FLIV-Rio se coloca como um espaço de produção de conhecimento conjunto e disseminação de ideias progressistas.

A sede do Sinttel-Rio, onde o festival será realizado, fica na Rua Morais e Silva, 94, no Maracanã, zona norte do Rio.