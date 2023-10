Nobel de Física vai para três pesquisadores por estudo com elétrons

Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier (foto em destaque) são os laureados de 2023 com o Prêmio Nobel da Física, pelas descobertas de pulsos de luz que podem medir processos rápidos de movimento de elétrons ou mudança de energia. Os três vencedores foram anunciados nesta terça-feira (3) em Estocolmo, na Suécia.

A Real Academia Sueca de Ciências atribuiu o prêmio “pelos métodos experimentais que geram pulsos de luz em atossegundos para o estudo da dinâmica de elétrons na matéria”. Para a academia, as pesquisas dos três "deram à humanidade novas ferramentas para explorar o mundo dos elétrons dentro dos átomos e moléculas".

O norte-americano Pierre Agostini, o húngaro Ferenc Krausz e a francesa Anne L'Huillier demonstraram que há como "criar pulsos de luz extremamente curtos que podem ser usados ??para medir os processos rápidos nos quais os elétrons se movem ou mudam de energia".

“Agora podemos abrir a porta para o mundo dos elétrons. A física do atosegundo nos dá a oportunidade de compreender os mecanismos que governados por elétrons. O próximo passo será utilizá-los”, disse Eva Olsson, presidente do Comitê do Nobel de Física.

Como a academia explica em comunicado, existem aplicações potenciais em muitas áreas diferentes para estas descobertas. Na eletrônica, por exemplo, é importante compreender e controlar como os elétrons se comportam em determinado material.

"Os pulsos de atossegundo também podem ser usados ??para identificar diferentes moléculas, como em diagnósticos médicos".

