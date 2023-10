Estudantes apresentam projetos de tecnologia em evento gratuito no Rio

A estudante Allana Silvia Gadêlha e sua equipe, do Núcleo Avançado de Ensino (NAVE) do Recife, classificaram-se em segundo lugar na Olimpíada Pernambucana de Aplicativos (OPA) deste ano com o aplicativo Clepher, destinado a familiares de idosos. Allana participa nesta quarta-feira (4) da primeira edição do Decola, evento gratuito que será realizado na Biblioteca Parque Estadual, região central do Rio de Janeiro, a partir das 10h. Na ocasião, estudantes do NAVE do Pernambuco e do Rio de Janeiro apresentarão seus projetos de tecnologia.

O Clepher foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo feita pelos alunos do NAVE do Recife por meio de formulários distribuídos à população. O aplicativo permite que familiares possam, do seu trabalho, fazer o monitoramento mais eficiente da saúde do idoso, por intermédio de um software acessível e de fácil utilização. Entre outras funcionalidades, o Clepher permite, por exemplo, verificar a distância a agenda do idoso, se ele tomou o remédio na hora certa, se tem consulta médica, como estão sua pressão e batimentos cardíacos. O aplicativo tem dois perfis de acesso, sendo um para o familiar e outro para o idoso. A diferença, conforme Allana explicou à

, é que no perfil do idoso há um botão de emergência. “Basta ele clicar que liga com a emergência mais próxima”, destacou a estudante.

Allana Silvia está no NAVE Recife desde 2021 e pretende fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano para concorrer a uma vaga do curso de design, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).